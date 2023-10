Transat en ville : R.Can Place de la Mairie Rennes, 19 août 2023, Rennes.

Transat en ville : R.Can Samedi 19 août, 20h00 Place de la Mairie Gratuit

R.Can / Chanson française

Artiste joyeux et engagé, R.Can partage son style à la croisée de la chanson française et du rap, mais aussi de la pop, ou encore de la soul. Il sillonne les routes, multiplie les concerts, distribue des sourires sur scène, suscite la curiosité et répand un message ultra-positif au public. Mêlant accordéon et contrebasse, il propose un concert à l’énergie festive pour la soirée de clôture du festival !

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T20:00:00+02:00 – 2023-08-19T22:00:00+02:00

