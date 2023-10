Transat en ville : San Salvador Place de la Mairie Rennes, 5 août 2023, Rennes.

Transat en ville : San Salvador Samedi 5 août, 20h00 Place de la Mairie Gratuit

San Salvador / Chants occitans

San Salvador c’est un concert chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. De retour de leur tournée aux États-Unis, ils sont prêts à vous faire danser et chanter !

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T20:00:00+02:00 – 2023-08-05T22:00:00+02:00

