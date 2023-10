Vide-greniers Place de la Mairie Réaup-Lisse Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Réaup-Lisse Vide-greniers Place de la Mairie Réaup-Lisse, 22 octobre 2023, Réaup-Lisse. Réaup-Lisse,Lot-et-Garonne Vide-greniers organisé par l’association « LAS NAOU PEYROS»..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Place de la Mairie

Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the « LAS NAOU PEYROS » association. Venta de garaje organizada por la asociación « LAS NAOU PEYROS ». Flohmarkt, organisiert von der Vereinigung « LAS NAOU PEYROS ». Mise à jour le 2023-10-13 par OT de l’Albret Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Réaup-Lisse Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Ville Réaup-Lisse Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Place de la Mairie Réaup-Lisse latitude longitude 44.090468;0.185929

Place de la Mairie Réaup-Lisse Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reaup-lisse/