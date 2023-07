Semaine des Arts Place de la Mairie Quettehou, 31 juillet 2023, Quettehou.

Quettehou,Manche

Semaine des Arts à Quettehou du 31 juillet au 7 août

Une quinzaine d’artistes présents : peinture, photo, sculpture, artisanat d’art, etc…

Ouvert de 14h à 19h

Sauf le mardi et le dimanche = de 9h à 19h

Entrée libre

Halle aux grains.

Vendredi 2023-07-31 14:00:00 fin : 2023-08-07 19:00:00. .

Place de la Mairie

Quettehou 50630 Manche Normandie



Arts Week in Quettehou from July 31 to August 7

Some fifteen artists present: painting, photography, sculpture, arts and crafts, etc…

Open from 14h to 19h

Except Tuesday and Sunday = 9am to 7pm

Free admission

Halle aux grains

Semana de las Artes en Quettehou del 31 de julio al 7 de agosto

Una quincena de artistas presentes: pintura, fotografía, escultura, artesanía, etc.

Abierto de 14h a 19h

Excepto martes y domingo = de 9h a 19h

Entrada gratuita

Sala del Grano

Woche der Künste in Quettehou vom 31. Juli bis 7. August

Etwa 15 Künstler sind anwesend: Malerei, Fotografie, Skulpturen, Kunsthandwerk, etc.

Geöffnet von 14h bis 19h

Außer dienstags und sonntags = von 9 bis 19 Uhr

Freier Eintritt

Getreidehalle

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche