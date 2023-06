Salon de l’Aquarelle Place de la Mairie Quettehou, 29 juin 2023, Quettehou.

Quettehou,Manche

Salon de l’Aquarelle à la Halle aux grains de Quettehou

du 29 juin au 5 juillet.

Ouvert de 14h à 19h

sauf le dimanche et le mardi = de 9h à 19h

Une quinzaine d’artistes vous proposent de partager leur passion et vous présentent leurs œuvres.

Entrée libre.

Vendredi 2023-06-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-05 19:00:00. .

Place de la Mairie

Quettehou 50630 Manche Normandie



Watercolor Salon at the Halle aux grains in Quettehou

from June 29 to July 5.

Open from 2 pm to 7 pm

except Sunday and Tuesday = 9am to 7pm

Some fifteen artists invite you to share their passion and present their works.

Free admission

Exposición de acuarelas en la Halle aux grains de Quettehou

del 29 de junio al 5 de julio.

Abierto de 14:00 a 19:00

excepto domingo y martes = de 9h a 19h

Una quincena de artistas compartirán con usted su pasión por la acuarela y le mostrarán sus obras.

Entrada gratuita

Aquarellmesse in der Getreidehalle von Quettehou

vom 29. Juni bis zum 5. Juli.

Geöffnet von 14h bis 19h

außer Sonntag und Dienstag = von 9 bis 19 Uhr

Rund 15 Künstler bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft zu teilen und stellen ihre Werke vor.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche