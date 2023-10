Cinéma Itinérant : Bienveillance paysanne Place de la mairie Puy-Saint-Martin, 31 octobre 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauffement climatique… Et tant d’autres maux imputés à l’élevage ! L’animal de ferme, notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi Numéro 1 de la vie sur Terre ?.

Place de la mairie Salle des fêtes

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Green algae, greenhouse gases, deforestation, loss of biodiversity, global warming… And so many other evils blamed on livestock farming! Has the farm animal, our benefactor and provider of nourishment, become enemy number 1 of life on Earth?

Algas verdes, gases de efecto invernadero, deforestación, pérdida de biodiversidad, calentamiento global… ¡Y tantos otros males achacados a la ganadería! ¿Será que el animal de granja, nuestro benefactor nutritivo, se ha convertido en el enemigo número 1 de la vida en la Tierra?

Grünalgen, Treibhausgase, Entwaldung, Rückgang der Artenvielfalt, globale Erwärmung? Und so viele andere Übel, die der Viehzucht zugeschrieben werden! Ist das Nutztier, unser Wohltäter und Ernährer, zum Feind Nr. 1 des Lebens auf der Erde geworden?

