Téléthon – Randonnée nocturne Place de la mairie Putanges-le-Lac, 8 décembre 2023, Putanges-le-Lac.

Putanges-le-Lac,Orne

Randonnée nocturne autour de Putanges. Départ à 18h. Rendez-vous à la Mairie de Putanges-Pont-Ecrépin. Prévoir des chaussures de marche, un gilet jaune de sécurité et une torche !.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Place de la mairie Putanges-Pont-Ecrépin

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



Night walk around Putanges. Departure at 18h. Meeting point at the town hall of Putanges-Pont-Ecrépin. Bring walking shoes, a yellow safety vest and a torch!

Paseo nocturno por Putanges. Salida a las 18:00 horas. Punto de encuentro en el Ayuntamiento de Putanges-Pont-Ecrépin. Traiga zapatos para caminar, un chaleco amarillo de seguridad y una linterna

Nachtwanderung rund um Putanges. Start um 18 Uhr. Treffpunkt am Rathaus von Putanges-Pont-Ecrépin. Wanderschuhe, eine gelbe Warnweste und eine Taschenlampe mitbringen!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU PAYS DE PUTANGES