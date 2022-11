Marché de Noël de Puiseux en France Place de la Mairie Puiseux-en-France Catégories d’évènement: Puiseux-en-France

Val-d'Oise

Marché de Noël de Puiseux en France Place de la Mairie, 26 novembre 2022, Puiseux-en-France. Marché de Noël de Puiseux en France Samedi 26 novembre, 10h00 Place de la Mairie

entrée libre

Marché de Noël Place de la Mairie Place Jean Moulin 95380 Puiseux en France Puiseux-en-France 95380 Val-d’Oise Île-de-France Sur le parvis de la mairie, il y aura la vente de produits artisanaux, vin chaud et chocolat chaud, manège gratuit pour les enfants et en invité surprise le père Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00 Rdva

Détails Catégories d’évènement: Puiseux-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place Jean Moulin 95380 Puiseux en France Ville Puiseux-en-France lieuville Place de la Mairie Puiseux-en-France Departement Val-d'Oise

Place de la Mairie Puiseux-en-France Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseux-en-france/

Marché de Noël de Puiseux en France Place de la Mairie 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël de Puiseux en France Place de la Mairie Place de la Mairie 26 novembre 2022 Place de la Mairie Puiseux-en-France Puiseux-en-France

Puiseux-en-France Val-d'Oise