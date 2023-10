MARCHÉ HEBDOMADAIRE Place de la mairie Praz-sur-Arly, 27 décembre 2023, Praz-sur-Arly.

Praz-sur-Arly,Haute-Savoie

Sur la place de la mairie vous trouverez de

nombreux produits : fruits et légumes, vins,

charcuteries et fromages de producteurs

régionaux..

2023-12-27 09:00:00 fin : 2023-03-27 13:00:00. .

Place de la mairie

Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



On the town hall square you will find many

many products: fruits and vegetables, wines

sausages and cheeses from regional

from regional producers.

En la plaza del ayuntamiento encontrará

frutas y verduras, vinos, delicatessen y

y quesos de productores regionales

de productores regionales.

Auf dem Platz vor dem Rathaus finden Sie

zahlreiche Produkte: Obst und Gemüse, Wein,

wurstwaren und Käse von Erzeugern

aus der Region.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de Praz-sur-Arly