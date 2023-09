Marche des vignerons Place de la mairie Pouillon, 30 septembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

La Marche des vignerons se tiendra le samedi 30 septembre. Cette manifestation soutient la lutte contre le cancer et collecte des fonds pour aider la recherche. Départ de Pouillon à 14h30 à la Chapelle de Bénarrucq. Autres départs : Habas, Cagnotte, Mimbaste, Bénesse les Dax et Gaas..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Place de la mairie

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Winegrowers’ Walk will be held on Saturday September 30. This event supports the fight against cancer and raises funds for research. Departure from Pouillon at 2.30pm at the Chapelle de Bénarrucq. Other departures: Habas, Cagnotte, Mimbaste, Bénesse les Dax and Gaas.

La Marcha de los Viticultores se celebrará el sábado 30 de septiembre. Este evento apoya la lucha contra el cáncer y recauda fondos para ayudar a la investigación. Salida de Pouillon a las 14.30 h en la Chapelle de Bénarrucq. Otras salidas: Habas, Cagnotte, Mimbaste, Bénesse les Dax y Gaas.

Der Marche des vignerons findet am Samstag, den 30. September statt. Diese Veranstaltung unterstützt den Kampf gegen Krebs und sammelt Geld, um die Forschung zu unterstützen. Start in Pouillon ist um 14:30 Uhr an der Kapelle von Bénarrucq. Weitere Abfahrten: Habas, Cagnotte, Mimbaste, Bénesse les Dax und Gaas.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans