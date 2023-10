Octobre rose: le Village rose et Rando rose Place de la Mairie Portes-lès-Valence, 21 octobre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Venez parcourir 18, 30 ou 47 km en VTT.Les départs se feront entre 7h30 et 10h30 Vous pourrez aussi faire une randonnée de 6 ou 12 km. Le départ se fera à 13h30.

Le village Rose aura lieu toute la journée..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Place de la Mairie

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and ride 18, 30 or 47 km on a mountain bike, departing between 7.30 and 10.30 am. You can also do a 6 or 12 km hike. Departure is at 1:30 pm.

Village Rose will be open all day.

Venga a recorrer 18, 30 o 47 km en bicicleta de montaña, con salida entre las 7.30 y las 10.30 h. También puede hacer un recorrido de 6 o 12 km. La salida es a las 13.30 h.

El Village Rose estará abierto todo el día.

Fahren Sie 18, 30 oder 47 km mit dem Mountainbike. Die Abfahrt findet zwischen 7:30 und 10:30 Uhr statt. Sie können auch eine Wanderung von 6 oder 12 km machen. Der Start erfolgt um 13:30 Uhr.

Das Rosendorf findet den ganzen Tag über statt.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme