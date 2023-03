PONTORSON (50) – Le marais de Sougeal Place de la Mairie Pontorson Catégories d’Évènement: Manche

PONTORSON (50) – Le marais de Sougeal Place de la Mairie, 12 mars 2023, Pontorson. PONTORSON (50) – Le marais de Sougeal Dimanche 12 mars, 09h30 Place de la Mairie Un marais communal « espace remarquable de Bretagne », qui accueille de nombreux canards en halte migratoire.

RDV sur la place de la Mairie, à Pontorson, 9h30-11h30.

Covoiturage au départ d’Avranches, place Carnot, 9h.

Inscription et informations : Luc Loison – 0233583916 Place de la Mairie Pl. de la Mairie, 50170 Pontorson Pontorson 50170 Macey Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233583916 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

