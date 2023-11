VISITE GUIDÉE DE POMEROLS Place de la Mairie Pomérols, 8 février 2024, Pomérols.

Pomérols,Hérault

L’occupation du territoire remonte à la Préhistoire. En 1160, le village est organisé en castrum. En 1219, les seigneurs qui se succèdent à la tête de Pomérols jusqu’à la Révolution sont les familles de Lévis de Mirepoix et les Ducs d’Uzès. Les demeures du XIV e au XVI e siècle témoignent de cette histoire que le guide-conférencier vous dévoilera..

2024-02-08 14:00:00 fin : 2024-02-08 . .

Place de la Mairie

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



The occupation of the territory goes back to prehistoric times. In 1160, the village was organized as a castrum. In 1219, the lords who succeeded each other at the head of Pomérols until the Revolution were the families of Lévis de Mirepoix and the Dukes of Uzès. The houses from the 14th to the 16th century bear witness to this history that the guide will reveal to you.

La ocupación del territorio se remonta a tiempos prehistóricos. En 1160, el pueblo se organizó como castrum. En 1219, los señores que se sucedieron al frente de Pomérols hasta la Revolución fueron los Lévis de Mirepoix y los duques de Uzès. Las casas de los siglos XIV al XVI son testigos de esta historia, que el guía le revelará.

Die Besiedlung des Gebiets reicht bis in die Vorgeschichte zurück. Im Jahr 1160 wurde das Dorf als Castrum organisiert. Im Jahr 1219 folgten die Familien de Lévis de Mirepoix und die Herzöge von Uzès als Herrscher über Pomérols bis zur Revolution. Die Häuser aus dem 14. und 16. Jahrhundert zeugen von dieser Geschichte, die Ihnen der Fremdenführer näher bringen wird.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE