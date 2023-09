MARCHE OCTOBRE ROSE Place de la Mairie Pomérols, 8 octobre 2023, Pomérols.

Pomérols,Hérault

Participez à une marche pour tous dans le cadre de la mobilisation nationale du dépistage du cancer du sein..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

Place de la Mairie

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



Take part in a walk for all as part of the national mobilization for breast cancer screening.

Participe en una marcha para todos en el marco de la campaña nacional de detección del cáncer de mama.

Nehmen Sie an einem Marsch für alle im Rahmen der nationalen Mobilisierung zur Brustkrebsvorsorge teil.

