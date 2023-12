Foire aux disques et BD Place de la mairie Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 17:30:00 . L’association Swing Penn ar Bed, organise sa première foire aux disques et BD, salle Polyvalente de Plouarzel, de 9 h à 17 h 30. Une vingtaine d’exposants seront présents. Entrée gratuite (au chapeau). Petite restauration (crêpes) sur place. Renseignements : 06.73.25.98.45 .

