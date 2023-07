PLAINFAING FÊTE LE 14 JUILLET Place de la Mairie Plainfaing, 14 juillet 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

Réveil en fanfare dès 5 h aux quatre coins de la commune.

Petite restauration et buvette à partir de 19 h. Animation musicale à partir de 20h.

Retraite aux flambeaux à 21 h 30 devant la mairie, distribution de drapeaux et lampions aux enfants.

Cortège avec la participation des Sapeurs-Pompiers et de l’Union Musicale de Plainfaing.

Feu d’artifice à 22h30 suivi d’un bal populaire en plein air sur le parking de la mairie animé par DJ Ted Animations.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 05:00:00 fin : 2023-07-14 23:59:00. 0 EUR.

Place de la Mairie

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



Fanfare from 5 a.m. all over the town.

Snacks and refreshments from 7pm. Musical entertainment from 8 p.m.

Torchlight procession at 9:30 p.m. in front of the town hall, with distribution of flags and lanterns to children.

Procession with the participation of the Sapeurs-Pompiers and the Union Musicale de Plainfaing.

Fireworks at 10:30 p.m., followed by an open-air ball in the town hall parking lot, with DJ Ted Animations.

Despertar con fanfarrias desde las 5 de la mañana en toda la ciudad.

Aperitivos y refrescos a partir de las 19.00 horas. Animación musical a partir de las 20.00 horas.

Procesión de antorchas a las 21.30 h frente al ayuntamiento, con reparto de banderas y farolillos a los niños.

Procesión con la participación del Cuerpo de Bomberos y la Unión Musical de Plainfaing.

Fuegos artificiales a las 22.30 h, seguidos de un baile al aire libre en el aparcamiento del ayuntamiento, con DJ Ted Animations.

Weckruf mit Fanfaren ab 5 Uhr in allen Ecken der Gemeinde.

Kleine Speisen und Getränke ab 19 Uhr. Musikalische Unterhaltung ab 20 Uhr.

Fackelzug um 21:30 Uhr vor dem Rathaus, Verteilung von Fahnen und Lampions an die Kinder.

Umzug mit Beteiligung der Feuerwehr und der Union Musicale de Plainfaing.

Feuerwerk um 22:30 Uhr, gefolgt von einem Volksball im Freien auf dem Parkplatz des Rathauses, der von DJ Ted Animations moderiert wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES