Concert : Not’en choeur Place de la Mairie Pfaffenheim, 8 octobre 2023, Pfaffenheim.

Pfaffenheim,Haut-Rhin

Le groupe vocal de Fessenheim chante au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Place de la Mairie

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est



The Fessenheim vocal group sings in aid of the Ligue contre le cancer.

El grupo vocal de Fessenheim canta a beneficio de la Ligue contre le cancer.

Die Vokalgruppe aus Fessenheim singt zugunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach