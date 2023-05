Marché gourmand de l’École de Peyrilles Place de la mairie, 2 juin 2023, Peyrilles.

Peyrilles,Lot

L’école de Peyrilles organise un marché gourmand dans le but d’aider à financer les projets scolaires. Venez composer votre menu à déguster sur place, les enfants et les producteurs vous y attendent !.

2023-06-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-02 . .

Place de la mairie

Peyrilles 46310 Lot Occitanie



The school of Peyrilles organizes a gourmet market in order to help finance school projects. Come and compose your menu to be tasted on the spot, the children and the producers are waiting for you!

La escuela Peyrilles organiza un mercado gastronómico para ayudar a financiar proyectos escolares. Venga a componer su menú para degustarlo in situ, ¡los niños y los productores le esperan!

Die Schule Peyrilles organisiert einen Gourmetmarkt mit dem Ziel, bei der Finanzierung von Schulprojekten zu helfen. Stellen Sie sich Ihr Menü zusammen, das Sie vor Ort genießen können. Die Kinder und die Produzenten warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Gourdon