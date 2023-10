Octobre rose – Randonnée à Périssac Place de la Mairie Périssac, 15 octobre 2023, Périssac.

Périssac,Gironde

La parole aux Périssacais s’associe à la lutte contre le cancer du sein – OCTOBRE ROSE

Randonnée au départ de la place de la mairie de Périssac

Parcours au choix 5 et 10km

RDV 9h pour un départ à 9h30

Participation libre, les bénéfices seront reversés à la ligue pour la recherche contre le cancer

Collation au retour.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

Place de la Mairie

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La parole aux Périssacais joins the fight against breast cancer – OCTOBRE ROSE

Hike departing from Place de la Mairie, Périssac

Choice of 5 and 10km routes

RDV 9am for a 9:30am start

Free participation, profits will be donated to the league for cancer research

Snack on return

La parole aux Périssacais se une a la lucha contra el cáncer de mama – OCTOBRE ROSA

Salida de la Place de la Mairie de Périssac

Recorrido a elegir entre 5 y 10 km

Punto de encuentro a las 9h00 para una salida a las 9h30

Participación gratuita, los beneficios se donarán a la liga para la investigación del cáncer

Merienda a la vuelta

La parole aux Périssacais beteiligt sich am Kampf gegen Brustkrebs – OCTOBRE ROSE

Wanderung mit Start auf dem Rathausplatz von Périssac

Strecke zur Auswahl 5 und 10 km

RDV 9 Uhr für einen Start um 9.30 Uhr

Teilnahme frei, die Gewinne gehen an die Liga für die Krebsforschung

Imbiss auf dem Rückweg

Mise à jour le 2023-10-11 par OT du Fronsadais