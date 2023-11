Village de Noël Place de la Mairie Paudy, 1 décembre 2023, Paudy.

Paudy,Indre

L’association « La Maison des Tilleuls » de Paudy organise son 3ème village de Noël à Paudy le vendredi 1er décembre à partir de 16h..

Vendredi 2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place de la Mairie

Paudy 36260 Indre Centre-Val de Loire



The association « La Maison des Tilleuls » in Paudy is organizing its 3rd Christmas village in Paudy on Friday December 1st from 4pm.

La asociación « La Maison des Tilleuls » de Paudy organiza su 3er pueblo navideño en Paudy el viernes 1 de diciembre a partir de las 16.00 horas.

Der Verein « La Maison des Tilleuls » aus Paudy organisiert am Freitag, den 1. Dezember ab 16 Uhr sein drittes Weihnachtsdorf in Paudy.

