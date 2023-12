MARCHE DE NOEL Place de la Mairie ou Salle de Sports La Planche, 4 décembre 2023, La Planche.

La Planche,Loire-Atlantique

L’associations des artisans et commerçants organise son marché de Noêl le Samedi 16 décembre 2023..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:00:00. .

Place de la Mairie ou Salle de Sports

La Planche 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The association of craftsmen and shopkeepers is organizing its Christmas market on Saturday December 16, 2023.

La Asociación de Artesanos y Comerciantes organiza su mercado navideño el sábado 16 de diciembre de 2023.

Der Verein der Handwerker und Händler veranstaltet am Samstag, den 16. Dezember 2023 seinen Weihnachtsmarkt.

