Marché nocturne Place de la Mairie Niederschaeffolsheim, 6 octobre 2023, Niederschaeffolsheim.

Niederschaeffolsheim,Bas-Rhin

Faites votre marché ! Pour bien commencer le week-end, rendez-vous Place de la Mairie à Niederschaeffolsheim afin d’y passer un moment agréable et acheter des produits de qualité auprès des artisans du secteur..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Niederschaeffolsheim 67500 Bas-Rhin Grand Est



Make your market! To start the weekend well, go to Place de la Mairie in Niederschaeffolsheim to spend a pleasant moment and buy quality products from the craftsmen of the sector.

¡Haz tu mercado! Para empezar bien el fin de semana, acérquese a la Place de la Mairie de Niederschaeffolsheim para pasar un rato agradable y comprar productos de calidad a los artesanos locales.

Machen Sie Ihren Markt! Um das Wochenende gut zu beginnen, treffen Sie sich am Place de la Mairie in Niederschaeffolsheim, um dort eine angenehme Zeit zu verbringen und Qualitätsprodukte von Handwerkern aus der Gegend zu kaufen.

Mise à jour le 2023-02-17 par Office de tourisme de Haguenau