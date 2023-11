Marché de Noël circulaire à la ressourcerie, à Neuillé-le-Lierre Place de la Mairie Neuillé-le-Lierre, 2 décembre 2023, Neuillé-le-Lierre.

Neuillé-le-Lierre,Indre-et-Loire

Marché de Noël circulaire à la ressourcerie de Neuillé-le-Lierre le samedi 2 décembre, de 10h à 18h.

Cadeaux à petits prix, créations et produits locaux, Atelier chaussette de Noël, Buvette, restauration, animations.

Infos sur le site internet et la page facebook..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Place de la Mairie

Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Circular Christmas market at the ressourcerie in Neuillé-le-Lierre on Saturday, December 2, from 10am to 6pm.

Low-priced gifts, local creations and products, Christmas stocking workshop, refreshments, food and entertainment.

Info on the website and facebook page.

Mercado circular de Navidad en la ressourcerie de Neuillé-le-Lierre el sábado 2 de diciembre, de 10:00 a 18:00 h.

Regalos a bajo precio, creaciones y productos locales, taller de medias navideñas, refrescos, comida y animación.

Información en el sitio web y en la página de Facebook.

Kreisförmiger Weihnachtsmarkt in der Ressourcenbank in Neuillé-le-Lierre am Samstag, den 2. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Geschenke zu kleinen Preisen, Kreationen und lokale Produkte, Weihnachtssocken-Workshop, Erfrischungsstände, Essen und Trinken, Animationen.

Infos auf der Website und der Facebook-Seite.

Mise à jour le 2023-11-13 par OFFICE AMBOISE