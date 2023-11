Marché de Noël de Nérac Place de la Mairie Nérac, 17 décembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Un décor féérique, un marché de Noël pour des idées cadeaux originales et gourmandes et des animations pour célébrer la magie de Noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Place de la Mairie

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A magical decor, a Christmas market for original and delicious gift ideas and animations to celebrate the magic of Christmas.

Un entorno mágico, un mercado navideño con ideas originales y sabrosas para regalar, y un entretenimiento para celebrar la magia de la Navidad.

Eine märchenhafte Kulisse, ein Weihnachtsmarkt für originelle und leckere Geschenkideen und Animationen, um den Weihnachtszauber zu feiern.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de l’Albret