Fêtes des moissons Place de la mairie Navarrenx, 14 juillet 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

9h, vide grenier et garage, artisanat.

9h30, marché des paysans du terroir.

12h, repas avec les produits des paysans

16h, spectacle avec les échassiers de St Pé

18h, chant béarnais avec Lous de l’Ouzoum

19h30, soirée grillades, 12€. Réservation conseillée au 06 17 26 42 98.

21h, Bal gascon avec les Chancaires.

Toute la journée, animation et expositions diverses..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

Place de la mairie

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9 a.m., garage sale and arts and crafts.

9:30 am, local farmers’ market.

12pm, meal featuring local produce

4pm, show with the St Pé stilt-walkers

6pm, Béarn singing with Lous de l’Ouzoum

7.30pm, barbecue evening, 12? Reservations recommended on 06 17 26 42 98.

9pm, Bal gascon with Les Chancaires.

All day, entertainment and various exhibitions.

9.00 horas, venta de garaje y feria de artesanía.

9.30 h, mercado agrícola local.

12 h, comida con productos locales

16 h, espectáculo de zancudos de St Pé

18.00 h, canto bearnes con Lous de l’Ouzoum

19.30 h, velada de barbacoa a las 12.00 h. Se recomienda reservar en el 06 17 26 42 98.

21.00 h, baile gascón con Les Chancaires.

Durante todo el día, animaciones y exposiciones diversas.

9 Uhr, Flohmarkt und Garage, Kunsthandwerk.

9.30 Uhr, Markt der Bauern aus der Region.

12 Uhr, Essen mit den Produkten der Bauern

16 Uhr, Aufführung mit den Stelzenläufern von St Pé

18 Uhr, Béarnais-Gesang mit Lous de l’Ouzoum

19.30 Uhr, Grillabend, 12? Reservierung empfohlen unter 06 17 26 42 98.

21 Uhr, Gascogne-Ball mit den Chancaires.

Den ganzen Tag über Unterhaltung und verschiedene Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Béarn des Gaves