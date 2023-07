Week-end randonnée en connexion avec la nature Place de la Mairie Muchedent, 9 septembre 2023, Muchedent.

Muchedent,Seine-Maritime

Venez vous échappez au cours d’un week-end en randonnée accompagnée, en connexion avec la nature au cours de laquelle :

> Vous découvrirez la Forêt domaniale d’Eawy, et participerez à un atelier –dégustation de plantes sauvages comestibles en compagnie d’un botaniste. Vous serez accueillis par Mr et Mme Danzel à la Ferme du Pollet pour la nuit où vous testerez le gamping. Pour le diner, vous dégusterez un menu complet à base de produit locaux ! Activité surprise en soirée !

Après une bonne nuit,

> Vous poursuivez votre randonnée en passant par la Vallée de la Scie, découvrirez les vestiges du Château Gauthier Giffard de Longueville-sur-Scie, les paysages de la Varenne et retrouver votre point de départ à Muchedent.

Boucle de 32 km, incluant l’accompagnement, la nuitée, le dîner, le petit déjeuner, l’atelier botanique, l’atelier culinaire, l’activité surprise, le pique-nique du dimanche. Formule baroudeur: prévoir une tente et matériel pour dormir.

Le tarif proposé peut varier entre 100 et 130 € selon le nombre de participants. Tarif dégressif à partir de 7 personnes. Effectuez votre pré-réservation dès maintenant pour bloquer vos places..

Samedi 2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-10 17:30:00. .

Place de la Mairie

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Get away from it all for a weekend of guided hiking in touch with nature:

> Discover the Forêt domaniale d?Eawy, and take part in an edible wild plant tasting workshop with a botanist. You’ll be welcomed by Mr. and Mrs. Danzel at the Ferme du Pollet for the night, where you’ll try your hand at gamping. For dinner, you’ll enjoy a full menu based on local produce! Surprise evening activity!

After a good night’s sleep,

> You continue your hike through the Vallée de la Scie, discovering the remains of Château Gauthier Giffard in Longueville-sur-Scie, the landscape of La Varenne and return to your starting point in Muchedent.

32 km loop, including escort, overnight stay, dinner, breakfast, botanical workshop, culinary workshop, surprise activity, Sunday picnic. Backpacker formula: bring your own tent and sleeping equipment.

Prices vary between 100 and 130? depending on the number of participants. Reduced rates for groups of 7 or more. Pre-book now to secure your place.

Aléjese de todo durante un fin de semana de paseos guiados en contacto con la naturaleza:

> Descubra la Forêt domaniale d’Eawy y participe en un taller de degustación de plantas silvestres comestibles con un botánico. El Sr. y la Sra. Danzel le acogerán en la Ferme du Pollet para pasar la noche, donde probará suerte como campista. Para cenar, disfrutará de un menú completo a base de productos locales Actividad sorpresa por la noche

Después de una buena noche de sueño,

> Continuará su paseo por el Valle de la Scie, descubriendo los restos del Castillo Gauthier Giffard en Longueville-sur-Scie, los paisajes de la Varenne y regresará a su punto de partida en Muchedent.

Circuito de 32 km que incluye acompañamiento, pernoctación, cena, desayuno, taller botánico, taller culinario, actividad sorpresa y picnic dominical. Se requiere tienda de campaña y equipo para dormir.

Los precios varían entre 100 y 130 euros en función del número de participantes. Precio reducido a partir de 7 personas. Reserva ahora para asegurar tus plazas.

Entfliehen Sie dem Alltag an einem Wochenende auf einer geführten Wanderung, die Sie mit der Natur verbindet:

> Sie entdecken den Staatswald von Eawy und nehmen an einem Workshop zur Verkostung essbarer Wildpflanzen teil, der von einem Botaniker begleitet wird. Sie werden von Herrn und Frau Danzel auf der Ferme du Pollet für die Nacht empfangen, wo Sie das Gamping ausprobieren werden. Zum Abendessen werden Sie ein komplettes Menü mit lokalen Produkten genießen! Überraschungsaktivität am Abend!

Nach einer guten Nacht

> Sie setzen Ihre Wanderung durch das Tal der Scie fort, entdecken die Überreste des Schlosses Gauthier Giffard in Longueville-sur-Scie, die Landschaft der Varenne und finden Ihren Ausgangspunkt in Muchedent wieder.

32 km Rundweg, inklusive Begleitung, Übernachtung, Abendessen, Frühstück, botanischer Workshop, kulinarischer Workshop, Überraschungsaktivität, Picknick am Sonntag. Wanderer: Zelt und Übernachtungsmaterial mitbringen.

Der vorgeschlagene Preis kann je nach Anzahl der Teilnehmer zwischen 100 und 130 ? variieren. Ab 7 Personen wird der Preis gesenkt. Buchen Sie jetzt vor, um Ihre Plätze zu reservieren.

