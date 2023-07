26eme Fête de la moto Place de la mairie Mouzon, 22 juillet 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Le samedi 22 et le dimanche 23 juillet, venez assister à la 26eme fête de la moto. Au programme, samedi, concert show motos soirée DJ et repas et dimanche randonnée motos, concert, exposant et restauration..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 . .

Place de la mairie

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



On Saturday, July 22 and Sunday, July 23, join us for the 26th Motorcycle Festival. On the program: Saturday: motorcycle show concert, DJ evening and meal, and Sunday: motorcycle ride, concert, exhibitors and catering.

El sábado 22 y el domingo 23 de julio, venga a la 26ª Fiesta de la Moto. El programa del sábado incluye un espectáculo de motos, una velada con DJ y una comida, mientras que el domingo habrá un paseo en moto, un concierto, expositores y comida.

Am Samstag, dem 22. Juli, und Sonntag, dem 23. Juli, findet das 26. Auf dem Programm stehen am Samstag ein Konzert, eine Motorradshow, ein DJ-Abend und Essen sowie am Sonntag eine Motorradtour, ein Konzert, Aussteller und Essen.

Mise à jour le 2023-07-03 par Ardennes Tourisme