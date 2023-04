Marché provençal Place de la Mairie Moustiers-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Moustiers-Sainte-Marie

Marché provençal Place de la Mairie, 1 janvier 2023, Moustiers-Sainte-Marie. Tous les vendredis matins, toute l’année.

Marché de produits de bouche..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place de la Mairie

Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



