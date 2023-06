Maché nocturne de Morizes Place de la mairie Morizès, 30 juin 2023, Morizès.

Morizès,Gironde

Le cercle de la paix de Morizès organise son traditionnel marché nocturne le vendredi 30 juin.

Entre réunion et asiatique en passant par les escargots, du canard au porc venez déguster du bon vin. En prime un super concert du groupe: « les Burn eyes » seront parmi nous !!.

Place de la mairie

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Morizès Peace Circle is holding its traditional night market on Friday June 30.

From reunion to Asian food, snails, duck and pork, come and enjoy some good wine. As a bonus, we’ll have a great concert by the group « Burn Eyes »!

El Cercle de la Paix de Morizès celebra el viernes 30 de junio su tradicional mercado nocturno.

De la reunión a la comida asiática, pasando por los caracoles, el pato y el cerdo, venga a disfrutar de un buen vino. Además, ¡tendremos entre nosotros un gran concierto del grupo « Burn Eyes »!

Der Friedenskreis von Morizès veranstaltet am Freitag, den 30. Juni, seinen traditionellen Nachtmarkt.

Es gibt wieder eine große Auswahl an Speisen, Schnecken, Enten, Schweinefleisch und Wein. Außerdem gibt es ein tolles Konzert der Band « Les Burn eyes »!

