Marche Octobre Rose Place de la mairie Montayral, 14 octobre 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

Randonnée avec un parcours de 5 km et 10 km, organisée à l’occasion d’Octobre Rose, avec ravitaillement.

Participation libre. Vos dons seront totalement reversés à Action Cancer 47 Comité Féminin.

Un verre de l’amitié sera servi à l’arrivée..

Place de la mairie

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



10 km hike organized on the occasion of Pink October with supplies.

Free entry. Your donations will be entirely donated to Action Cancer 47 Comité Féminin.

A glass of friendship will be served on arrival.

Caminata de 5 y 10 km, organizada con motivo del Octubre Rosa, con refrescos.

Participación gratuita. Todas las donaciones se destinarán a Action Cancer 47 Comité Féminin.

En la meta se servirá un refresco amistoso.

Wanderung mit einer Strecke von 5 km und 10 km, die anlässlich des Rosa Oktobers organisiert wird, mit Verpflegung.

Die Teilnahme ist frei. Ihre Spenden werden vollständig an Action Cancer 47 Comité Féminin weitergeleitet.

Am Ziel wird ein Glas der Freundschaft serviert.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Fumel – Vallée du Lot