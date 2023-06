Cinéma plein air – Les folies fermières Place de la Mairie Montaigu-le-Blin, 31 août 2023, Montaigu-le-Blin.

Montaigu-le-Blin,Allier

Projection en plein air du film « Les Folies fermières » en partenariat avec l’association Le Bouillon. Comédie grand public.

Possibilité de petite restauration avant la séance..

2023-08-31 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-31 . .

Place de la Mairie

Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open-air screening of « Les Folies fermières » in partnership with Le Bouillon association. Comedy for the general public.

Catering available before the screening.

Proyección al aire libre de la película « Les Folies fermières » en colaboración con la asociación Le Bouillon. Comedia para el público en general.

Aperitivos disponibles antes de la proyección.

Open-Air-Vorführung des Films « Les Folies fermières » in Zusammenarbeit mit dem Verein Le Bouillon. Komödie für ein breites Publikum.

Möglichkeit eines kleinen Imbisses vor der Vorstellung.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire