Marchés des Producteurs de Pays à Mont de Marsan Place de la mairie Mont-de-Marsan, 3 août 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Une douce soirée, de grandes tablées dressées sur la place du village, les rires des enfants, le son d’une banda, le fumet des grillades qui s’échappe dans l’air et mille trésors du terroir à déguster sur place, dans cette ambiance festive et chaleureuse. Voilà à quoi ressemble un marché de producteurs dans les Landes.

Partage, gourmandise et convivialité sont au rendez-vous de juin à octobre avec environ 61 marchés répartis sur tout le territoire !

Ne manquez pas cette expérience unique !

Flânez et faîtes votre marché, dînez sur place ou profitez des animations festives tout en soutenant les producteurs locaux….

2023-08-03 fin : 2023-08-03 23:00:00. .

Place de la mairie

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



A balmy evening, large tables set up in the village square, children laughing, the sound of a banda, the aroma of grilled meats wafting through the air and a thousand local treasures to be savored on the spot, in this warm, festive atmosphere. That’s what a farmers’ market in the Landes is like.

From June to October, you’ll find plenty to share, enjoy and meet at 61 markets across the region!

Don’t miss this unique experience!

Stroll around and shop, dine in or enjoy the festive entertainment while supporting local producers?

Una tarde agradable, grandes mesas dispuestas en la plaza del pueblo, niños riendo, el sonido de una banda, el olor de la carne a la brasa flotando en el aire y mil tesoros locales para degustar in situ en este ambiente cálido y festivo. Así es un mercado agrícola en las Landas.

De junio a octubre, se celebran 61 mercados en todas las Landas, para compartir, saborear y disfrutar de los productos de los demás

No se pierda esta experiencia única

Pasee y haga sus compras, cene o disfrute de la animación festiva mientras apoya a los productores locales..

Ein lauer Abend, große Tische auf dem Dorfplatz, Kinderlachen, die Klänge einer Banda, der Duft von Gegrilltem in der Luft und tausend Schätze aus der Region, die Sie in dieser festlichen und herzlichen Atmosphäre vor Ort probieren können. So sieht ein Bauernmarkt in den Landes aus.

Von Juni bis Oktober finden hier 61 Märkte statt, die über das ganze Land verteilt sind

Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen!

Schlendern Sie über den Markt, essen Sie dort zu Abend oder genießen Sie die festlichen Veranstaltungen und unterstützen Sie dabei die lokalen Erzeuger?

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Mont-de-Marsan