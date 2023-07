Balade au crépuscule et repas western place de la Mairie Moncaup, 11 août 2023, Moncaup.

Moncaup,Pyrénées-Atlantiques

19h30 : départ de la balade sur le circuit découverte, avec plusieurs fontaines. Prévoir des chaussures de marche.

21h : repas (sur réservation).

Déguisements et costumes bienvenus !.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

place de la Mairie

Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7:30 pm: Departure for the discovery trail, with several fountains. Bring walking shoes.

9pm: meal (reservation required).

Disguises and costumes welcome!

19.30 h: Inicio del paseo por el sendero del descubrimiento, con varias fuentes. Llevar calzado de senderismo.

21.00 h: comida (reserva obligatoria).

Se admiten disfraces

19:30 Uhr: Beginn der Wanderung auf dem Entdeckungsrundweg mit mehreren Brunnen. Bitte Wanderschuhe mitbringen.

21.00 Uhr: Essen (mit Reservierung).

Verkleidungen und Kostüme willkommen!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN