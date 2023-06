Marché de Noël place de la mairie Mittelwihr, 8 décembre 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Ambiance chaleureuse et produits du terroir : dégustation des huîtres de Cancale, galettes ou crêpes bretonnes sans oublier le vin chaud et les bredalas alsaciens !.

2023-12-08 à ; fin : 2023-12-08 21:00:00. 0 EUR.

place de la mairie

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



Warm atmosphere and local products: tasting of oysters from Cancale, Breton pancakes or galettes without forgetting the mulled wine and the Alsatian bredalas!

Ambiente cálido y productos locales: ¡degustación de ostras de Cancale, tortitas bretonas o crepes sin olvidar el vino caliente y las bredalas alsacianas!

Herzliche Atmosphäre und regionale Produkte: Verkostung von Austern aus Cancale, bretonischen Galettes oder Crêpes und nicht zu vergessen Glühwein und elsässische Bredalas!

Mise à jour le 2023-01-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr