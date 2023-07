Marché Gourmand Place de la mairie Milhac, 28 juillet 2023, Milhac.

Milhac,Lot

Marché animé par Marina DJ.

Buvette

Apportez vos assiettes et couverts..

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 01:00:00. EUR.

Place de la mairie

Milhac 46300 Lot Occitanie



Market with Marina DJ.

Refreshment bar

Bring your own plates and cutlery.

Mercado con DJ Marina.

Bar de refrescos

Traiga sus propios platos y cubiertos.

Von Marina DJ moderierter Markt.

Getränkestand

Bringen Sie Teller und Besteck mit.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Gourdon