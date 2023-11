Téléthon sur le secteur de Ménigoute Place de la Mairie Ménigoute, 9 décembre 2023, Ménigoute.

Ménigoute,Deux-Sèvres

Cette année, pour le téléthon, plusieurs associations joignent leurs forces pour vous proposer des animations sur toute la journée du samedi 9 décembre 2023 à partir de 10h.

Au programme :

Randonnée pédestre de 10 km à partir de 10h, accompagnée d’une collation à mi-chemin

Repas (sur réservation par téléphone avant le 04 décembre)

Menu : Potage, tartiflette + dessert pour 15€

Ateliers Gestes qui sauvent

Jeux de société

Ateliers loisirs créatifs

Des collations sont proposées à la vente toute la journée..

Place de la Mairie Salle des fêtes de MENIGOUTE

Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For this year’s telethon, several associations are joining forces to bring you all-day entertainment on Saturday, December 9, 2023, starting at 10am.

On the program

10 km hike starting at 10 a.m., with a snack halfway through

Meal (reservation by phone before December 04)

Menu: Soup, tartiflette + dessert for 15?

First-aid workshops

Board games

Creative leisure workshops

Snacks for sale all day long.

Para el telemaratón de este año, varias asociaciones unen sus fuerzas para ofrecerle entretenimiento durante todo el día, el sábado 9 de diciembre de 2023 a partir de las 10 de la mañana.

En el programa:

Marcha de 10 km a partir de las 10 h, con un tentempié a mitad del recorrido

Comida (reservar por teléfono antes del 04 de diciembre)

Menú: sopa, tartiflette + postre por 15?

Talleres de primeros auxilios

Juegos de mesa

Talleres de ocio creativo

Habrá tentempiés a la venta durante todo el día.

Für den diesjährigen Telethon bündeln mehrere Vereine ihre Kräfte, um Ihnen am Samstag, den 9. Dezember 2023, ab 10 Uhr ganztägige Veranstaltungen anzubieten.

Auf dem Programm stehen:

Wanderung von 10 km ab 10 Uhr, begleitet von einem Imbiss auf halbem Weg

Mahlzeit (nach telefonischer Reservierung vor dem 04. Dezember)

Menü: Suppe, Tartiflette + Dessert für 15?

Workshops Lebensrettende Gesten

Gesellschaftsspiele

Workshops für kreative Freizeitgestaltung

Den ganzen Tag über werden Snacks zum Verkauf angeboten.

