RÉVEILLON DU 1ER DE L’AN 2024 PLACE DE LA MAIRIE Mauran, 4 décembre 2023, Mauran.

Mauran,Haute-Garonne

Venez passer le cap de 2024 avec le comité des fêtes de Mauran !.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . .

PLACE DE LA MAIRIE Rue de la Mairie

Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie



Come and celebrate 2024 with the Comité des fêtes de Mauran!

Únete a la comisión de festejos de Mauran mientras miramos hacia 2024

Kommen Sie mit dem Festkomitee von Mauran ins Jahr 2024!

