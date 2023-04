Vide-grenier Place de la Mairie, 3 septembre 2023, Marcq.

8ème Vide-greniers organisé par Marcq Animation. Emplacement gratuit (réservation obligatoire). Buvette et petite restauration sous chapiteau. Accueil des exposants à partir de 7h (véhicule à proximité du stand).

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 . .

Place de la Mairie

Marcq 08250 Ardennes Grand Est



8th garage sale organized by Marcq Animation. Free space (reservation required). Refreshments and small catering under the tent. Reception of the exhibitors from 7 am (vehicle near the stand)

8ª Venta de garaje organizada por Marcq Animation. Espacio libre (previa reserva). Refrescos y pequeño catering bajo la carpa. Recepción de los expositores a partir de las 7 h (vehículo cerca del stand)

8. Flohmarkt, organisiert von Marcq Animation. Kostenlose Stellplätze (Reservierung erforderlich). Getränke und kleine Speisen im Festzelt. Empfang der Aussteller ab 7 Uhr (Fahrzeug in der Nähe des Standes)

