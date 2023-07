Festi’Barbecues spécial pompiers Place de la mairie Malemort, 1 septembre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Retrouvez le village commerçants et cabanes de produits locaux, foods trucks de cuisines variées et buvette. Barbecues, tables et bancs seront à votre disposition. La buvette sera tenue par l’Amicale des Pompiers de Brive

A partir de 19h autour de la mairie. A partir de 19h : Banda de Bessines. 21h : Soirée animée par DJ Dav. Lors de la soirée : spectacle de rue « Spectacle de feu »

A la tombée de la nuit : Feu d’artifice autour de la mairie

Entrée gratuite.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

Place de la mairie

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



You’ll find a village of traders and huts selling local produce, food trucks offering a variety of cuisines, and a refreshment stand. Barbecues, tables and benches will be available. The refreshment stand will be manned by the Amicale des Pompiers de Brive

From 7pm around the town hall. From 7pm: Banda de Bessines. 9pm: DJ Dav entertains. During the evening: « Spectacle de feu » street show

At dusk: Fireworks display around the town hall

Free admission

Encontrará un pueblo de comerciantes y cabañas que venden productos locales, camiones de comida que ofrecen una gran variedad de cocinas y un bar de refrescos. También habrá barbacoas, mesas y bancos. La zona de avituallamiento estará a cargo de la Asociación de Bomberos de Brive

A partir de las 19.00 h, alrededor del ayuntamiento. A partir de las 19:00 h: Banda de Bessines. 21.00 h: DJ Dav ameniza la velada. Por la noche: espectáculo callejero « Spectacle de feu »

Al anochecer: Fuegos artificiales alrededor del ayuntamiento

Entrada gratuita

Im Dorf finden Sie Händler und Hütten mit lokalen Produkten, Foodtrucks mit verschiedenen Küchen und Getränkeausschank. Grills, Tische und Bänke stehen zu Ihrer Verfügung. Die Erfrischungsstände werden von der Amicale des Pompiers de Brive betrieben

Ab 19 Uhr rund um das Rathaus. Ab 19 Uhr: Banda de Bessines. 21 Uhr: Abendveranstaltung mit DJ Dav. Während des Abends: Straßenshow « Spectacle de feu »

Bei Einbruch der Dunkelheit : Feuerwerk rund um das Rathaus

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-02 par Brive Tourisme