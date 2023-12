Bike&Run Place de la mairie Longueville-sur-Scie, 1 décembre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

Le comité des fêtes, l’association VTT de La Scie et les Sapeurs Pompiers de Longueville sur scie organisent une manifestation pour récolter des dons.

– Le comité des fêtes organise une vente de harengs et buvette.

– Les Sapeurs Pompiers organisent une course home trainer.

– Le VTT de la Scie organise un duathlon, une marche trail de 6 km et un run & back de 12 km sur parcours fléché.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!.

2023-12-02 08:30:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Place de la mairie

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Comité des fêtes, the VTT de La Scie association and the Sapeurs Pompiers de Longueville sur Scie are organizing an event to collect donations.

– The comité des fêtes is organizing a herring sale and refreshment bar.

– The Sapeurs Pompiers are organizing a home trainer race.

– VTT de la Scie is organizing a duathlon, a 6 km trail walk and a 12 km run & back on a signposted course.

All proceeds will be donated to the Telethon.

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU THERE!

El Comité des Fêtes, la asociación VTT de La Scie y los bomberos de Longueville sur Scie organizan un acto para recoger donativos.

– El Comité de Fiestas organiza una venta de arenques y un bar.

– Los bomberos organizan una carrera de home trainers.

– El VTT de la Scie organiza un duatlón, un trail de 6 km a pie y una carrera de 12 km ida y vuelta por un recorrido señalizado.

Todos los beneficios se donarán al Teletón.

¡ESPERAMOS VERLE ALLÍ!

Das Festkomitee, der Verein VTT de La Scie und die Feuerwehr von Longueville sur scie organisieren eine Veranstaltung, bei der Spenden gesammelt werden sollen.

– Das Festkomitee organisiert einen Heringsverkauf mit Getränkestand.

– Die Feuerwehr organisiert ein Hometrainer-Rennen.

– Der VTT de la Scie organisiert einen Duathlon, einen 6 km langen Walk-Trail und einen 12 km langen Run & Back auf einer beschilderten Strecke.

Alle Einnahmen werden an den Telethon gespendet.

WIR ERWARTEN SIE ZAHLREICH!!!

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Terroir de Caux