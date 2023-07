Les randos de la Bécane Romaine place de la mairie Lezay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Lezay Les randos de la Bécane Romaine place de la mairie Lezay, 22 octobre 2023, Lezay. Lezay,Deux-Sèvres Les randos de la Bécane Romaine Dimanche 22 octobre à Lezay Tarif : 4 à 6 € pour les non licenciés Renseignements 06 44 74 34 01.

place de la mairie

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Roman Bécane tours Sunday October 22 in Lezay Price: 4 to 6 ? for non-members Information 06 44 74 34 01 Rutas Roman Bécane Domingo 22 de octubre en Lezay Precio: de 4 a 6€ para los no socios Información 06 44 74 34 01 Die Wanderungen der Bécane Romaine Sonntag, 22. Oktober in Lezay Preis: 4 bis 6 ? für Nichtlizenzierte Auskunft 06 44 74 34 01

