Arbre de noêl Place de la mairie Les Eyzies, 9 décembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Venez participer à l’arbre de noêl sur la place de la mairie à Saint-Cirq..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Place de la mairie le bourg

Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Christmas tree in the town hall square in Saint-Cirq.

Venga a participar en el árbol de Navidad de la plaza de la Mairie de Saint-Cirq.

Nehmen Sie am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Saint-Cirq teil.

