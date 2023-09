Visite de la traversée de Châteauroux les Alpes Place de la Mairie, Les Aubergeries, 05380 Châteauroux-les-Alpes Saint-Marcelin, 15 octobre 2023, Saint-Marcelin.

Visite de la traversée de Châteauroux les Alpes Dimanche 15 octobre, 14h00 Place de la Mairie, Les Aubergeries, 05380 Châteauroux-les-Alpes Sur inscription dans la limite de 15 personnes auprès de l’Unadha, Delphine Mondon au 06 66 32 36 64

Valorisation de la traversée du village Châteauroux les Alpes (05)

Visite de site par Maryline Chevalier Architecte, agence AAMC

L’enjeu du projet a consisté à redonner une identité au village en apaisant sa circulation et en redonnant leur juste place aux espaces et aux déambulations piétonnes. L’aménagement de l’espace public est le miroir de la politique d’une collectivité.

Avec une route départementale, qui le coupe de part en part, le village était soumis aux dangers occasionnés par ce trafic souvent intense et empressé et ses espaces sclérosés par l’omniprésence de la voiture.

Derrière l’évidence des enjeux de requalification et de sécurisation, la mise en œuvre du projet a été complexe, et a nécessité un dialogue et une négociation de tous les instants entre municipalité -le maire lui-même très engagé dans son projet- commerçants et usagers. Car si le développement durable est sur toutes les lèvres, la remise en cause de l’automobile et des usages induits n’est pas encore véritablement passée dans les mœurs !

La démarche a commencé pour la commune, accompagnée par son équipe de maitrise d’œuvre, par faire un choix urbain fondateur : conserver et améliorer la vie économique du centre village. L’économie est l’un des trois piliers du développement durable.

La redynamisation économique d’un territoire est particulièrement cruciale lorsqu’on se situe en cœur de village ou de village puisqu’elle participe à la vie urbaine, renforce les liens sociaux et évite l’effet « dortoir ».

Pour Châteauroux, j’ai voulu la création d’espaces de rencontre et de vie tout au long de la traversée mais surtout sur la place de la mairie libérée des stationnements nombreux. Libérer la place et la traversée du village des places de stationnements a demandé un investissement fort de la collectivité.

L’aménagement de lieux simples, conviviaux et fonctionnels a été un moyen de redonner aux espaces publics leur rôle premier : être des lieux de rencontre, d’échange et d’expression collective, des lieux de création de lien social entre les habitants.

Cet évènement est organisé avec l’aide de l’Unadha et de l’Ordre des Architectes PACA

Place de la Mairie, Les Aubergeries, 05380 Châteauroux-les-Alpes Place de la mairie 05380 Saint-Marcelin 05380 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:00:00+02:00

AAMC Maryline Chevalier