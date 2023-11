Marché des lutins Place de la Mairie Lembach, 9 décembre 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Marché de Noël regroupant une vingtaine d’artisans, commerçants et producteurs locaux autour de la mairie. Nombreuses animations pour petits et grands. Petite restauration sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

Place de la Mairie

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market with about twenty craftsmen, traders and local producers around the town hall. Numerous animations for young and old. Small catering on the spot.

Mercado de Navidad con una veintena de artesanos, comerciantes y productores locales en torno al ayuntamiento. Numerosas actividades para grandes y pequeños. Pequeño catering en el lugar.

Weihnachtsmarkt mit etwa 20 Kunsthandwerkern, Händlern und lokalen Produzenten rund um das Rathaus. Zahlreiche Animationen für Groß und Klein. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte