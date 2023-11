Afterwork Place de la Mairie Lembach, 1 décembre 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Dans l’ambiance festive du Marché de Noël, venez vous retrouver entre amis ou en famille à l’une des soirées afterwork..

2023-12-01 fin : 2023-12-07 20:00:00. 0 EUR.

Place de la Mairie

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



In the festive atmosphere of the Christmas Market, join friends and family for one of our afterwork evenings.

En el ambiente festivo del Mercado de Navidad, venga a reunirse con amigos o familiares en una de las veladas afterwork.

In der festlichen Atmosphäre des Weihnachtsmarktes können Sie sich mit Freunden oder der Familie zu einer der Afterwork-Partys treffen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte