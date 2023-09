Petit marché des producteurs Place de la mairie Lembach, 7 octobre 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Petit marché de produits locaux le premier samedi du mois sur la place de la mairie. Vente de jus de pomme et de fruits divers, de cidre par l’Association des producteurs de fruits de Lembach et environs, et vente de miel Apiculture Schultz de Wingen..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

Place de la mairie

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Small market of local products the first Saturday of the month on the town hall square. Sale of apple juice and various fruits, cider by the Association of fruit producers of Lembach and surroundings, and sale of honey by the Schultz beekeeper from Wingen.

Pequeño mercado de productos locales el primer sábado del mes en la plaza del ayuntamiento. Venta de zumo de manzana y frutas diversas, sidra por la Asociación de productores de fruta de Lembach y alrededores, y venta de miel por Apicultura Schultz de Wingen.

Kleiner Markt mit lokalen Produkten am ersten Samstag des Monats auf dem Platz vor dem Rathaus. Verkauf von Apfelsaft und verschiedenen Obstsorten, Cidre durch die Vereinigung der Obsterzeuger von Lembach und Umgebung, und Verkauf von Honig Imkerei Schultz aus Wingen.

