Léguillac-de-l'Auche Scottish Games place de la mairie, 11 juin 2023, Léguillac-de-l'Auche. Léguillac-de-l’Auche,Dordogne Lecture d’un conte, pliage du kilt, chasse aux trésors, tir à l’arc, tir à la corde, maquillage pour enfants. Vente de crêpes et boissons, goûter offert aux enfants.

Possibilité de repas au restaurant « La Croisée des Fourchettes », réservation au 06 48 79 41 07. 14h30, place de la mairie.

