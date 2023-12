Marché de Noël Place de la mairie Le Donzeil, 19 décembre 2023, Le Donzeil.

Le Donzeil Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 16:00:00

fin : 2023-12-19 19:00:00

Marché de Noël avec une vingtaine de producteurs et artisans locaux. Buvette et vin chaud sur place. La Mairie du Donzeil, en partenariat avec l’Opéra de Bordeaux,

vous offre la retransmission en direct du Ballet de Gisèle à 20H

30 places disponibles sur réservation..

Place de la mairie

Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



