Marché de producteurs locaux Place de la mairie Le Donzeil, 15 août 2023, Le Donzeil.

Le Donzeil Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-15 17:00:00

fin : 2023-08-15 19:00:00

Le marché du Donzeil vous propose ses étals gourmands sur la place du marché du village les mardis. Venez y trouver les volailles de La Ferme de Tom, les agneaux de Edouard Simon , les fromages d’Anne et Aurélien, les plants fleurs et légumes de Juliette Weissmann , les préparations d’An Ti Case La , les légumes de Julien, Les pains et produits boulangers de La vie ça va Gael Labbe , et ceux du Pain des Oiseaux, les miels de Didier Goumy, les vins du Domaine Angélique Gabrielle Dindault , les plantes aromatiques et préparations de Ô chant des herbes , les caissettes de viande bovine des Helianthes, les bières et limonades de la Brasserie La 23.

Le 20 juin à l’ouverture du marché hebdomadaire, en plus de pouvoir faire vos emplettes auprès de vos producteurs locaux , vous pourrez découvrir l’univers de Miléna Rylsa avec ses maquillages éphémères..

Place de la mairie

Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-08-04 par Creuse Tourisme