VILLAGE DE NOËL – LE CRÈS Place de la Mairie Le Crès, 15 décembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Rendez-vous les 15, 16 et 17 décembre face à l’Hôtel de Ville pour la 3e édition d’un Village de Noël traditionnel et chaleureux..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Place de la Mairie

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Join us on December 15, 16 and 17 in front of the Hôtel de Ville for the 3rd edition of a traditional and warm Christmas Village.

Acompáñenos los días 15, 16 y 17 de diciembre frente al Hôtel de Ville en la 3ª edición de un tradicional y cálido Pueblo Navideño.

Treffen Sie sich am 15., 16. und 17. Dezember gegenüber dem Rathaus zur dritten Ausgabe eines traditionellen und gemütlichen Weihnachtsdorfes.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT MONTPELLIER